Компания вынуждена обнародовать другой график каждый день. Это объясняется тем, что всегда могут быть изменения, и пассажирам следует учитывать это.
Накануне Эвакуационный поезд из Киева попал под обстрел россиян
Указанные поезда бесплатные
Следует заметить, что за передвижение в эвакуационных поездах не нужно платить. Также это распространяется на все рейсы, курсирующие с востока на запад Украины.
С вокзала Дарница в Киеве:
- 9:00 отбывает Интерсити Киев – Львов;
- также такой рейс будет в 17:00.
Из Харькова:
- в 8:00 отправляется Интерсити+ Харьков – Львов;
- на 11:30 запланировано отправление поезда Харьков – Ивано-Франковск;
- а уже в 15:00 отправляется Интерсити+ Харьков – Львов;
Из Днепра:
в 20:00 отправляется поезд Днепр – Чоп.
Из Краматорска:
- в 13:00 отправляется Краматорск – Львов;
- на 16:00 запланировано отправление Краматорск – Львов.
Из Одессы:
Запланировали отправку дополнительного поезда Одесса – Ужгород в 22:32.
Международные отправления в этот день
На международных направлениях больше всего поездов будет в Польшу и Венгрию. Однако также в списке есть многие другие страны. Однако не все поезда бесплатны, поэтому нужно уточнять это в кассах или на "горячей линии" Укрзализныци.
График рейсов в Польшу:
- 00:40 – 7603 Львов – Пшемысль;
- 08:30 – 715/716 Киев-Пассажирский – Пшемысль;
- 07:10 - №35/36 Львов – Пшемысль;
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин);
- 11:25 - 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль;
- 17:02 - 814/813 Львов – Хелм;
- 18:22 - №35/36 Одесса – Пшемысль;
- 19:13 - №67/68-910/909 Киев – Варшава и Киев – Хелм.
Поезда в Словакию:
- 11:35 – №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);
- 16:50 – №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).
График по направлению в Венгрию:
- 12:30 – №33 Мукачево —Будапешт;
- 16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт;
- Также каждые 3 часа курсируют поезда Чоп-Захонь.
График поездов в Австрию:
- 14:07 – №749 Киев – Вена;
- 21:00 – №749/750 Киев-Пассажирский – Вена.
Поезд в Румынию
В 23:23 отправится Одесса – Измаил – Исакча.
Как можно пересечь границу поездом 25 марта / Изображение Укрзализныци
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