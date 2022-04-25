Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что среди депортированных есть 23 ребенка. Из-за срывов реальной эвакуации депортация украинцев только усиливается.

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Россияне не скрывают своих намерений уменьшить население Мариуполя, расселить преимущественно в районе морского порта для обеспечения его обслуживания. С самого начала мы отмечали, что единственной и главной целью контроля над Мариуполем является доступ к порту, как самому глубокому на Азовском море. И обустройство там военной базы,

– говорит Андрющенко.

По его словам, такие запросы россиян должны обслуживаться ограниченным количеством населения. Андрющенко напомнил, что в городе осталось около 100 тысяч человек.

"Особенный цинизм – самоотчеты банановой республики о гуманитарной помощи подачки мариупольцам. Сателлиты оккупантов говорят, что вчера, в Большой праздник раздали 5650 продуктовых наборов. То есть, по одному набору на 17,7 человек. Но как самый высокий уровень цинизма – 140 детских наборов", – подчеркнул Андрющенко.

Кратко о ситуации в Мариуполе

Город находится в российской блокаде. За него сражаются наши воины из "Азова", морская пехота и другие. На заводе "Азовсталь" под землей сидят гражданские, прячутся от обстрелов. Рядом находятся наши военные.

Российские оккупанты постоянно срывают договоренности об эвакуации людей в Украину. Ирина Верещук опровергла последнюю ложь от них, что якобы будет зеленый коридор для гражданских из "Азовстали".

Верещук заявила, что никаких договоренностей не было. Разблокировать город военным путем пока невозможно.

Для разрешения ситуации в Мариуполе привлекают всех, кого можно: смотрите видео