Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що серед депортованих є 23 дитини. Через зриви реальної евакуації депортація українців тільки посилюється.
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Росіяни не приховують своїх намірів зменшити населення Маріуполя, розселити переважно в районі морського порту для забезпечення його обслуговування. З самого початку ми наголошували, що єдина та головна мета контролю над Маріуполем є доступ до порту, як найглибшого на Азовському морі. І облаштування там військової бази,
– каже Андрющенко.
За його словами, такі запити росіян має обслуговувати обмежена кількість населення. Андрющенко нагадав, що в місті залишилось близько 100 тисяч людей.
"Особливий цинізм – самозвіти бананової республіки про гуманітарну допомогу подачки маріупольцям. Сателіти окупантів кажуть, що вчора, в Велике свято роздали 5650 продуктових наборів. Тобто, по одному набору на 17,7 людей. Та як найвижчий рівень цинізму – 140 дитячих наборів", – наголосив Андрющенко.
Коротко про ситуацію в Маріуполі
- Місто перебуває у російській блокаді. За нього б'ється наші воїни з "Азову", морська піхота та інші. На заводі "Азовсталь" під землею сидять цивільні, ховаються від обстрілів. Поруч перебувають наші військові.
- Російські окупанти постійно зривають домовленості про евакуацію людей до України. Ірина Верещук спростувала останню брехню від них, що нібито буде зелений коридор для цивільних з "Азовсталі".
- Верещук заявила, що ніяких таких домовленостей не було. Розблокувати місто військовим шляхом поки неможливо.
Для вирішення ситуації в Маріуполі залучають всіх, кого можна: дивіться відео