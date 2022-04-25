Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що серед депортованих є 23 дитини. Через зриви реальної евакуації депортація українців тільки посилюється.

До теми Росія далі планує застосувати хімічну зброю проти захисників і мирних людей на "Азовсталі"

Росіяни не приховують своїх намірів зменшити населення Маріуполя, розселити переважно в районі морського порту для забезпечення його обслуговування. З самого початку ми наголошували, що єдина та головна мета контролю над Маріуполем є доступ до порту, як найглибшого на Азовському морі. І облаштування там військової бази,

– каже Андрющенко.

За його словами, такі запити росіян має обслуговувати обмежена кількість населення. Андрющенко нагадав, що в місті залишилось близько 100 тисяч людей.

"Особливий цинізм – самозвіти бананової республіки про гуманітарну допомогу подачки маріупольцям. Сателіти окупантів кажуть, що вчора, в Велике свято роздали 5650 продуктових наборів. Тобто, по одному набору на 17,7 людей. Та як найвижчий рівень цинізму – 140 дитячих наборів", – наголосив Андрющенко.

Коротко про ситуацію в Маріуполі

Місто перебуває у російській блокаді. За нього б'ється наші воїни з "Азову", морська піхота та інші. На заводі "Азовсталь" під землею сидять цивільні, ховаються від обстрілів. Поруч перебувають наші військові.

Російські окупанти постійно зривають домовленості про евакуацію людей до України. Ірина Верещук спростувала останню брехню від них, що нібито буде зелений коридор для цивільних з "Азовсталі".

Верещук заявила, що ніяких таких домовленостей не було. Розблокувати місто військовим шляхом поки неможливо.

Для вирішення ситуації в Маріуполі залучають всіх, кого можна: дивіться відео