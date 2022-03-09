Об этом сообщила на брифинге вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что российская сторона согласовала предложенные маршруты в 5:30 9 марта.

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Режим тишины должен продолжаться до 21:00

Военные соглашаются прекратить огонь с 9:00 до 21:00,

– объяснила Верещук.

Гуманитарный коридор из Мариуполя будет вести в Запорожье. Вице-премьер обратилась к стороне противника и напомнила ей о взятых обязательствах, ведь Украина уже видела, как их раньше нарушает враг. Это касается именно участков Мариуполь – Запорожье, Волноваха – Покровск.

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