В Мариупольском городском совете рассказали о ситуации с эвакуацией местного населения в безопасные места на 15 марта, 14:00.
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Из Мариуполя выехали 2 тысячи легковушек
Из Мариуполя выехали 2 тысячи машин. Люди следуют по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье,
– говорится в сообщении.
Уже в Запорожье они могут получить необходимую помощь.
Кроме того, еще 2 тысячи автомобилей стоят на выезде из города.
В мэрии отметили, что для личной безопасности нужно прибыть в Васильевку не позднее 18:00. Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или Токмаке.
Напомним, ранее в горсовете Мариуполя сообщили, что по состоянию на конец суток 14 марта российские захватчики убили 2357 местных жителей.
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