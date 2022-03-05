Новость сообщил Павел Кириленко – руководитель Донецкой областной военной администрации. Он отметил, что сейчас прорабатывают детали эвакуации.

Заметьте Нас просто уничтожают "градами", – мэр Мариуполя о ситуации в городе

Работу всех сторон и участников процесса координирует Донецкая областная военная администрация.

Прошу всех доверять только официальной информации, размещенной на этой официальной странице или той информации, которая дает прямую ссылку на нее. Это вопрос безопасности людей,

– говорится в сообщении.

"Не верить инфе сестра бабушки моего сотрудника говорила"

Сергей Гайдай – глава Луганской областной государственной администрации – подчеркнул: информация о "зеленом коридоре" должна поступить из официального источника.

"Не верить инфе "сестра бабушки моего сотрудника говорила". Не верьте российским оккупантам и их коридорам – они способны на любую провокацию", – подчеркнул Гайдай.

Гайдай напомнил: россияне специально перебили все входы обеспечения и отрезали все пути к эвакуации.

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