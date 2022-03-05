Домовленостей вдалося досягнути за посередництва Міжнародного комітету Червоного хреста, повідомляє 24 канал. Маршрути "коридорів" вже погодили.

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За словами Верещук, на чолі колони з евакуйованими буде Червоний хрест. Він забезпечуватиме гарантію режиму припинення вогню.

Маршрут "зеленого коридору" з Маріуполя

Маріуполь;

Нікольське;

Розівка;

Більмак;

Пологи;

Оріхів;

Запоріжжя.

Маршрут "зеленого коридору" з Волновахи

Волноваха;

Валер'янівка;

Андріївка;

Кирилівка;

Вугледар;

Покровськ;

Запоріжжя.

Евакуація з Маріуполя

Маріупольська міська рада повідомила, що евакуація мирного населення розпочнеться з 11:00. Людей вивозитимуть муніципальні автобуси.

Евакуація відбуватиметься у декілька етапів, щоб кожен охочий отримав змогу виїхати.

Зайти в рятувальні автобуси люди зможуть на 3 локаціях:

СК "Іллічівець" (проспект Нахімова, 53);

Драматичний театр (Театральна площа, 1);

Кальміуська районна адміністрація (проспект Металургів, 193).

Окрім того, з 09:00 до 16:00 кожен охочий зможе виїхати особистим транспортом.

Важливо! Відхилятися від маршруту – категорично заборонено!

Звернення міського голови

Вадим Бойченко – міський голова Маріуполя – звернувся до місцевих жителів. Він нагадав їм, що Маріуполь – це не вулиці та будинки, а люди. Захистити їх – завжди пріоритет.

Роботу усіх сторін та учасників процесу координує Донецька обласна військова адміністрація.

Прошу усіх довіряти лише офіційній інформації, розміщеній на цій офіційній сторінці або тій інформації, яка дає пряме посилання на неї. Це питання безпеки людей,

– мовиться у повідомленні.

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