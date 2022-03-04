Нас просто знищують "градами", гаубицями, авіацією. Говорити про стабілізацію не доводиться,

– сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Ситуація у місті

За словами Бойченка, є 300 поранених, які зараз знаходяться у лікарнях. Проте ворожі окупанти стріляють навіть по лікарнях.

Нагадаємо, вчора у межах переговорного процесу одним з пунктів було забезпечення гуманітарного зеленого коридору для Маріуполя.

Зараз ми організовуємо цей маршрут. Але поки немає режиму тиші, це дуже складно зробити. Не знаю, чи має російська сторона бажання. Можливо, у них є бажання стерти Маріуполь з лиця землі,

– додав мер міста.

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