Нас просто знищують "градами", гаубицями, авіацією. Говорити про стабілізацію не доводиться,
– сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.
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Ситуація у місті
За словами Бойченка, є 300 поранених, які зараз знаходяться у лікарнях. Проте ворожі окупанти стріляють навіть по лікарнях.
Нагадаємо, вчора у межах переговорного процесу одним з пунктів було забезпечення гуманітарного зеленого коридору для Маріуполя.
Зараз ми організовуємо цей маршрут. Але поки немає режиму тиші, це дуже складно зробити. Не знаю, чи має російська сторона бажання. Можливо, у них є бажання стерти Маріуполь з лиця землі,
– додав мер міста.
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