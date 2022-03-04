Про це розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк під час брифінгу у Львові 4 березня. За його словами, Україна й надалі говоритиме та робитиме все можливе, аби не було гуманітарної кризи в оточених містах – зокрема, у Маріуполі та Волновасі, повідомляє 24 канал.

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"Зелені коридори": на які стадії все зараз перебуває

Подоляк повідомив, що ця вищевказана тристороння група зараз обговорює, як логістично можна зайти до міст, евакуювати людей, завозити туди продукти та медикаменти тощо.

Сьогодні, 4 березня, протягом дня будемо мати чуттєве розуміння щодо, наприклад, Маріуполя – який там буде коридор. Як я розумію, там приблизно 200 тисяч людей хочуть евакуюватися. У Волновасі – тисяч 20 людей хочуть виїхати. І це велика проблема,

– зауважив він.

Радник голови ОПУ додав, що також протягом дня ця тристороння група має допрацювати всі логістичні питання.

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У Херсоні окупанти стали на заваді "зеленому коридору"

У Херсоні окупанти не дозволили українській владі організувати "зелений коридор" для гумконвою. Раніше офіційний Київ сформував 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим.

Загарбники кажуть, що нібито самі вже все привезли та забезпечать цю допомогу. Щоправда, в СБУ припускають, що така допомога зовсім не дійде до звичайних жителів. Натомість її отримають задля гарної пропагандистської картинки привезені з Криму "актори".

Додамо, що загарбникам усе вдалося зайти до Херсона. В місті вони окупували телевежу, з допомогою якої планують розповсюджувати фейки. Також у Херсоні готують проросійські мітинги. Для цього власне й привезли кримських "акторів".

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