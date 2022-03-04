Про це заявив радник голови ОПУ Олексій Арестович під час ранкового звернення 4 березня. За його словами, військові, які перебувають у Маріуполі, відбивають спроби ворога оточити місто остаточно, повідомляє 24 канал.

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Напружена гуманітарна ситуація в Маріуполі

Арестович наголосив, що гуманітарна ситуація в Маріуполі – дещо напружена. Але цю тему офіційний Київ активно обговорює з представниками Росії під час зустрічей у Білорусі. Також це є предметом перемовин України з вищим керівництвом країн-партнерів і міжнародних організацій.

Ситуацію вирішуємо. Мовиться про встановлення гуманітарних коридорів для вивезення цивільного населення та постачання продуктів першої необхідності,

– додав радник голови ОПУ.

У Маріуполь все ж можуть встановити гуманітарний коридор

Про те, що Маріуполь – на межі гуманітарної катастрофи, говорив і мер міста Вадим Бойченко. Він зауважив, що голос Маріуполя почули та він потрапив до переліку міст, які матимуть можливість гуманітарного коридору та припинення на цей час вогню.

Зараз міська рада очікує на детальний план "зеленого коридору". Його організують за умови дотримання тиші.

"Головне завдання – забезпечити маріупольців продуктами та речами першої потреби. Також необхідно під час тиші розпочати відновлення критичної інфраструктури – водо- та електропостачання", – зазначив Бойченко.

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Ранковий брифінг Арестовича за 4 березня: дивіться відео

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