Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарях 24 каналу.

До теми На жаль, не отримали бажаних результатів, – Подоляк про переговори України та Росії

За його словами, країни домовилися продовжити роботу в третьому раунді, який проведуть найближчим часом.

Про що домовилися під час перемовин? Подоляк наголосив, що, на жаль, потрібних Україні результатів наразі немає. Є рішення тільки щодо організації гуманітарних коридорів.

Єдине, що вдалося – детально обговорити гуманітарний аспект, оскільки багато міст зараз перебуває в оточенні, там критична ситуація з прродуктами і медикаментами,

– сказав він.

До слова, Україну на перемовинах представляють глава фракції "Слуг народу" Давид Арахамія, радник глави ОП Михайло Подоляк, міністр оборони Олексій Резніков й заступник глави МЗС Микола Точицький.

Що відомо про попередню зустріч делегацій? Представники України та Росії зустрічалися 28 лютого на кордоні з Білоруссю. Після цього вони відправилися до столиць для консультацій. Тоді ж Подоляк заявив, що сторони знайшли "деякі точки", за якими можна шукати спільні позиції.

Напередодні зустрічі Арахамія наголошував, що говорити з Росією потрібно. Мовляв, це дозволить принаймні почути пропозиції держави-агресорки.

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