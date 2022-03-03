Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментариях 24 канала.

К теме К сожалению, не получили желаемых результатов, – Подоляк о переговорах Украины и России

По его словам, страны договорились продолжить работу в третьем раунде, который проведут в ближайшее время.

О чем договорились во время переговоров? Подоляк отметил, что, к сожалению, нужных Украине результатов пока нет. Есть решение только по организации гуманитарных коридоров.

Единственное, что удалось детально обсудить гуманитарный аспект, поскольку многие города сейчас находится в окружении, там критическая ситуация с продуктами и медикаментами,

– сказал он.

К слову, Украину на переговорах представляют глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия, советник главы ОП Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников и заместитель главы МИД Николай Точицкий.

Что известно о предыдущей встрече делегаций? Представители Украины и России встречались 28 февраля на границе с Беларусью. После этого они отправились в столицы для консультаций. Тогда же Подоляк заявил, что стороны нашли "некоторые точки", по которым можно искать общие позиции.

Накануне встречи Арахамия подчеркивал, что говорить с Россией нужно. Мол, это позволит по крайней мере услышать предложения государства-агрессора.

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