Українські військові не збираються здавати місто та продовжують захищати місто. Про це повідомили у Нацгвардії 4 березня.
Зверніть увагу Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Російські війська обирають тактику постійного бомбардування міста з метою руйнування його інфраструктури, в тому числі по залізничних шляхах,
– мовиться в повідомленні.
Маріуполь внаслідок обстрілів / Фото "ТРУХА"
Обстріли житлових будинків / Фото Нацгвардії
Водночас обстріли відбуваються навіть у бік жилих будинків, шкіл, дитячих садків. Проте ЗСУ міцно тримають оборону й до того ж продовжують затримувати російських диверсантів на околицях Маріуполя.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!