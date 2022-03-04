Яка ситуація в Маріуполі

Міська рада очікує на детальний план "зеленого коридору". Його організують за умови дотримання тиші.

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Наше місто на межі гуманітарної катастрофи. Вчора ми домоглися того, щоб голос Маріуполя був почутий і ми потрапили до переліку міст, які матимуть можливість гуманітарного коридору та припинення на цей час вогню,

– розповів мер міста Вадим Бойченко.

Він наголосив, що головне завдання – забезпечити маріупольців продуктами та речами першої потреби. Також необхідно під час тиші розпочати відновлення критичної інфраструктури – водо- та електропостачання.

Зауважимо, що під час другу етапу переговорів України та Росії сторони домовилися про припинення вогню й організацію "зелених коридорів".

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