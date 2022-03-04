У Генштабі ЗСУ додали, що після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр окупанти також продовжують наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.

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Водночас у Маріупольській міській раді наголосили, що у цей час героїчні Збройні сили України продовжують упевнено тримати позиції та захищають місто від цих путінських варварів, які навмисно обстрілюють мирні квартали Маріуполя.

"Дякую кожному, хто захищає місто. Кожного, хто на своєму місці робить все, щоб вистояти та зберегти Маріуполь. Зберегти країну та наше майбутнє", – додав міський голова Вадим Бойченко.

Додамо, що на Донеччині евакуація триває третю добу. За цей час з Волновахи вже евакуйовано близько 800 мирних мешканців. Усі вони наразі у безпеці, їм надається медична та інша допомога.

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