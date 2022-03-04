Мовиться про окупацію міста під назвою Балаклія, яке у Харківській області. Сам же Харків блокують на Слобожанському напрямку.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Слобожанщина дає відсіч ворогу і тримається
Насамперед у напрямку Слобожанщини працює вороже угруповання військ, а саме Західний військовий округ. Там присутні сили до 16 батальйонно-тактичних груп.
Окупанти проводять наступальну операцію. Вони зосереджують зусилля на напрямку Новомосковська. Це місто, яке розташоване на Дніпропетровщині.
Противник не досягнув успіху в районі міста Охтирка, що розміщене теж на Слобожанщині, а зокрема у Сумській області. Росіяни концентрують основні сили в районі міст Гадяча та Зіньків, які на Полтавщині.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!