Мовиться про окупацію міста під назвою Балаклія, яке у Харківській області. Сам же Харків блокують на Слобожанському напрямку.

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Слобожанщина дає відсіч ворогу і тримається

Насамперед у напрямку Слобожанщини працює вороже угруповання військ, а саме Західний військовий округ. Там присутні сили до 16 батальйонно-тактичних груп.

Окупанти проводять наступальну операцію. Вони зосереджують зусилля на напрямку Новомосковська. Це місто, яке розташоване на Дніпропетровщині.

Противник не досягнув успіху в районі міста Охтирка, що розміщене теж на Слобожанщині, а зокрема у Сумській області. Росіяни концентрують основні сили в районі міст Гадяча та Зіньків, які на Полтавщині.



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