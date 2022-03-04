Речь идет об оккупации города Балаклея в Харьковской области. Сам же Харьков блокируют на Слобожанском направлении.

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Слобожанщина дает отпор врагу и держится

В первую очередь в направлении Слобожанщины работает вражеская группировка войск, а именно Западный военный округ. Там присутствуют силы до 16 батальонно-тактических групп.

Оккупанты проводят наступательную операцию. Они сосредотачивают усилия на направлении Новомосковска. Это город, расположенный на Днепропетровщине.

Противник не добился успеха в районе города Ахтырка, расположенном тоже на Слобожанщине, в частности в Сумской области. Россияне сосредоточили основные силы в районе городов Гадяча и Зеньков на Полтавщине.

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