Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович во время утреннего обращения 4 марта. По его словам, находящиеся в Мариуполе военные отражают попытки врага оцепить город окончательно, сообщает 24 канал.

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Напряженная гуманитарная ситуация в Мариуполе

Арестович подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Мариуполе несколько напряженная. Но эту тему официальный Киев активно обсуждает с представителями России во время встреч в Беларуси. Также это предмет переговоров Украины с высшим руководством стран-партнеров и международных организаций.

Ситуацию решаем. Речь идет об установлении гуманитарных коридоров для вывоза гражданского населения и поставке продуктов первой необходимости,

– добавил советник главы ОПУ.

В Мариуполе все же могут установить гуманитарный коридор

О том, что Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы, говорил и мэр города Вадим Бойченко. Он отметил, что голос Мариуполя услышали и он попал в список городов, которые будут иметь возможность гуманитарного коридора и прекращения к этому времени огня.

Сейчас городской совет ожидает детального плана "зеленого коридора". Его организуют при условии соблюдения тишины.

"Главная задача – обеспечить мариупольцев продуктами и вещами первой потребности. Также необходимо во время тишины начать восстановление критической инфраструктуры – водо- и электроснабжения", – отметил Бойченко.

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Утренний брифинг Арестовича за 4 марта: смотрите видео

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