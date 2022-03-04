Об этом рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк во время брифинга во Львове 4 марта. По его словам, Украина и дальше будет говорить и будет делать все возможное, чтобы не было гуманитарного кризиса в окруженных городах – в частности, в Мариуполе и Волновахе, сообщает 24 канал.

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"Зеленые коридоры": на какой стадии все сейчас находится

Подоляк сообщил, что эта вышеуказанная трехсторонняя группа сейчас обсуждает, как логистически можно зайти в города, эвакуировать людей, завозить туда продукты и медикаменты.

Сегодня, 4 марта, в течение дня будем иметь чувственное понимание, например, Мариуполя – какой там будет коридор. Как я понимаю, там около 200 тысяч человек хотят эвакуироваться. В Волновахе – тысяч 20 человек хотят уехать. И это большая проблема,

– заметил он.

Советник главы ОПУ добавил, что также в течение дня эта трехсторонняя группа должна доработать все логистические вопросы.

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В Херсоне оккупанты воспрепятствовали "зеленому коридору"

В Херсоне оккупанты не позволили украинским властям организовать "зеленый коридор" для гумконвоя. Ранее официальный Киев сформировал 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым.

Захватчики говорят, что вроде бы сами уже все привезли и обеспечат эту помощь. Правда, в СБУ предполагают, что эта помощь совсем не дойдет до обычных жителей. Вместо этого ее получат для хорошей пропагандистской картинки привезенные из Крыма "актеры".

Добавим, что захватчикам удалось зайти в Херсон. В городе они оккупировали телебашню, с помощью которой планируют распространять фейки. Также в Херсоне готовятся пророссийские митинги. Для этого, собственно, и привезли крымских "актеров".

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