Украинские власти продолжат требовать от оккупантов создания "зеленого коридора". Наша сторона уже готовила гуманитарную помощь.

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Украинскими властями было сформировано 19 "фур" для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь,

– заявил глава ОГА Геннадий Лагута.

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