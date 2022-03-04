О текущей ситуации в Чернигове в сети сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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Россияне обстреливают Чернигов

Уже несколько часов русская армия методично обстреливает юго-восточные и юго-западные районы Чернигова. Пытаются попасть в дома и объекты инфраструктуры,

– рассказал Чаус.

Он добавил, что спасатели ликвидируют пожар. От Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлекли 6 единиц техники и 28 человек. Однако чрезвычайники не могут полноценно работать, ведь ракетные обстрелы и авиаудары периодически возобновляются.

Данные по поводу разрушений и жертв пока уточняют.

Глава ОВА призвал гражданское население находиться в укрытиях и не подвергать свою жизнь опасности.

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