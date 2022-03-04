Про поточну ситуацію у Чернігові у мережі повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

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Росіяни обстрілюють Чернігів

Вже кілька годин російська армія методично обстрілює південно-східні та південно-західні райони Чернігова. Намагаються вцілити у будинки та об'єкти інфраструктури,

– розповів Чаус.

Він додав, що рятувальники ліквідовують пожежі. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучили 6 одиниць техніки та 28 людей. Однак надзвичайники не можуть повноцінно працювати, адже ракетний обстріл та авіаудари періодично поновлюються.

Дані щодо руйнувань та жертв поки що уточнюють.

Глава ОВА закликав цивільне населення перебувати в укриттях та не наражати своє життя на небезпеку.

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