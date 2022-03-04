Російські окупанти зайшли у Херсон та збираються знімати ролики, як "рятують" місцеве населення. Окупанти привезли "гуманітарну допомогу", яку на камери роздаватимуть своїм "акторам".

До речі Окупанти в Херсоні не дозволили Україні зробити "зелений коридор" для гумконвою

Мешканці Херсону проти окупантів

Жителі Херсону не збираються брати участь у постановках російських окупантів. Вони вийшли до "гуманітарного конвою" з українськими прапорами, щоб навіть російським пропагандистам стало зрозуміло, що проти них буде діяти кожен українець.

Акція мешканців Херсону / Фото жителів українського Херсону

Жителі Херсону не збираються брати "подачок" з рук окупантів, тож для зйомок пропагандистських роликів окупантам доведеться використати свою низькопробну "масовку". Мешканці міста знають, що ЗСУ ніколи не здасться та зробить усе можливе, щоби прогнати ворогів з міста.

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