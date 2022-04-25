Об этом 25 апреля рассказали в Министерстве внутренних дел. Они обнародовали видео с эвакуацией.

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Отметили, что в Марьинке горожане находятся 2 месяца под постоянным обстрелом российских убийц. Люди прячутся в холодных подвалах и получают гуманитарную помощь от правоохранителей.

Как спасли бабушку

Среди спасенных полицейскими пожилая женщина, которая почти не может ходить. Она была на четвертом этаже дома.

Квартира была над той, куда попал снаряд. Пострадавшую вынесли по лестнице на спине, а дальше, несколько сотен метров – на импровизированных носилках из покрывала,

– рассказали в министерстве.

Обратите внимание – спасение женщины: смотрите видео