Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.

Важно Совершился наибольший обмен пленными: домой вернутся 95 защитников "Азовстали"

По его словам, одна защитница "Азовстали" вернулась домой вместе с другими защитниками Украины. Он добавил, что другие женщины все еще находятся в плену оккупантов.

Отметим, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул , что "это большая и сложная работа". И добавил, что однажды мы сумеем вернуть домой всех наших людей.

Этот обмен пленными стал одним из самых больших

29 июня Украина провела один из самых больших обменов военнопленными с начала полномасштабного российского вторжения. В его пределах домой вернулась значительная часть защитников Мариуполя.

На родину вернулись 144 украинских военных. Из них 95 защитников "Азовстали", а 43 героя из известного полка бойцов под руководством Дениса Прокопенко.

В разведке отметили, что большинство защитников имеют тяжелые телесные повреждения:

огнестрельные и осколочные ранения;

взрывные травмы;

ожоги;

переломы;

ампутации конечностей

В настоящее время врачи оказывают им медицинскую и психологическую помощь.

Кого удалось освободить из русского плена

В целом во время этого обмена Украине удалось освободить:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 бойцов Военно-морских сил;

28 бойцов Вооруженных сил Украины;

17 бойцов Государственной пограничной службы Украины;

9 бойцов Территориальной обороны;

1 бойца Национальной полиции Украины.

Обратите внимание – Украине удалось вернуть домой часть защитников "Азовстали": смотрите видео