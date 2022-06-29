Про це розповів представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.

Важливо Відбувся найбільший обмін полоненими: додому повернуться 95 оборонців "Азовсталі"

За його словами, одна захисниця "Азовсталі" повернулася додому разом з іншими захисниками України. Він додав, що інші жінки все ще перебувають у полоні окупантів.

Зауважимо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що "це велика та складна робота". І додав, що одного дня ми зуміємо повернути додому усіх наших людей.

Цей обмін полоненими став одним з найбільших

29 червня Україна провела один з найбільших обмінів військовополоненими з початку повномасштабного російського вторгнення. У межах нього додому повернулася значна частина захисників Маріуполя.

На батьківщину повернулися 144 українських військових. З них 95 оборонців "Азовсталі", а 43 герої з відомого полку бійців під керівництвом Дениса Прокопенка.

У розвідці зазначили, що більшість захисників мають тяжкі тілесні ушкодження:

вогнепальні та осколкові поранення;

вибухові травми;

опіки;

переломи;

ампутації кінцівок.

Наразі лікарі надають їм медичну та психологічну допомогу.

Кого вдалося звільнити з російського полону

Загалом під час цього обміну Україні вдалося звільнити:

59 бійців Національної гвардії;

30 бійців Військово-морських сил;

28 бійців Збройних Сил України;

17 бійців Державної прикордонної служби України;

9 бійців Територіальної оборони;

1 бійця Національної поліції України.

Зверніть увагу – Україні вдалось повернути додому частину оборонців "Азовсталі": дивіться відео