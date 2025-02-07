Изменения, которые претерпел Кириенко за время плена, шокировали. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Более 800 военных в плену: в "Азове" напомнили о бойцах, которых до сих пор удерживает Россия

История Александра Кириенко

Александр Кириенко родом из города Глобино Полтавской области. Он попал в плен 12 апреля 2022 года во время боевого столкновения с российскими оккупантами. За это время его физическое состояние значительно ухудшилось.

После возвращения в Украину из неволи видно насколько у мужчины истощенное тело. В сети состояние Кириенко комментируют как "тень самого себя...".

Обмен и возвращение домой

Освобождение Кириенко стало частью 61-го обмена пленными между Украиной и Россией. Вместе с ним домой вернулись еще шестеро военных с Полтавщины, некоторые из них также провели в плену более двух лет.

Всего 5 февраля в Украину вернулись 150 защитников – среди них военные ВСУ, нацгвардейцы, теробороновцы, пограничники и представители Национальной полиции.

Стоит добавить, что среди тех кого удалось вернуть из российского плена много военных, у которых серьезные проблемы со здоровьем из-за длительного содержания в ужасных условиях. Говорится об истощении, травмы и болезни. Некоторые освобожденные находятся в критическом состоянии и требуют немедленного медицинского ухода и длительной реабилитации.