Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что все они уже в безопасности. Но среди них много раненых.

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По словам главы области, Волноваху и окружающие селения уже пятый день подряд уничтожают российские войска. Оккупанты не только не дают гуманитарного "зеленого коридора" для эвакуации, но еще и расстреливают тех, кто пытается уехать самостоятельно.

Сегодня мы забрали волновахцев из города и соседних селений, где они нашли временное убежище. Только из двух сел были эвакуированы 17 детей. Некоторые не говорят от пережитого шока. Среди спасенных много раненых,

– добавил Кириленко.

Спасти жителей Волновах пытаются местная полиция, спасатели ГСЧС, военнослужащие ВСУ, медики и руководство местной военной администрации.