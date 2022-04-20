О ситуации в Бородянке рассказал исполняющий обязанности главы сельского совета Георгий Ерко. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

К теме В Киевской области от рук оккупантов погибло более 1 000 гражданских, – полиция

Также Ерко предположил, что в селе могут найти еще сотню убитых. Это люди, похороненные во дворах и на кладбищах.

10 – 15 дней россияне не разрешали с улиц забирать тела. Надо было идти к командирам, ведь движение по городу было запрещено и людей могли просто расстрелять,

– рассказал Ерко.

Также известно, что около 1 тысячи домов в Бородянке получили повреждения или полностью уничтожены.

К теме смотрите утреннюю сводку Генштаба о ситуации на фронте: видео

,