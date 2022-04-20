Про ситуацію у Бородянці розповів виконувач обов'язків голови селищної ради Георгій Єрко. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Також Єрко припустив, що у селищі можуть знайти ще сотню вбитих. Це люди, яких поховали у дворах та на кладовищах.

10 – 15 днів росіяни не дозволяли з вулиць забирати тіла. Треба було йти до командирів, адже рух по місту був заборонений і людей могли просто розстріляти,

– розповів Єрко.

Також відомо, що близько тисячі будинків у Бородянці зазнали пошкоджень або повністю знищені.

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