Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. Таким образом, число погибших возросло до 4 человек.

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Число жертв возросло

Еще утром мэр Краматорска сообщал, что спасатели ищут под завалами тело женщины. По состоянию на 23.20 ее нашли, однако, к сожалению, она погибла.

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины,

– сообщил Гончаренко.

Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается.

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