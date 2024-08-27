Волонтер из Кривого Рога рассказал 24 Каналу, что город до сих пор приходит в себя после страшной ночной атаки. Оккупанты совершили ракетный обстрел около 23 часов вечера.

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Какие последствия удара

Россия попала в отель, который расположен в самом центре города. Сейчас он уничтожен полностью. По состоянию на 14 часов 27 августа известно о 2 погибших, неизвестное количество людей до сих пор находится под завалами.

Оперативно-спасательная группа работает, а из-под руин до сих пор слышны крики людей,

– рассказал Дмитрий Гайдар.

По предварительной информации до сих пор продолжаются поиски еще двух людей, которые могут оставаться под завалами. Однако точное количество не сообщают.

