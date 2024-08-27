Волонтер із Кривого Рогу розповів 24 Каналу, що місто досі оговтується після страшної нічної атаки. Окупанти здійснили ракетний обстріл близько 23 години вечора.

Дивіться також Російська ракета знищила готель, куди за лічені дні мав заселитися донецький Шахтар

Які наслідки удару

Росія влучила в готель, який розташований у самому центрі міста. Зараз він знищений повністю. Станом на 14 годину 27 серпня відомо про двох загиблих, невідома кількість людей досі перебуває під завалами.

Оперативно-рятувальна група працює, а з-під руїн досі чути крики людей,

– розповів Дмитро Гайдар.

За попередньої інформацією досі тривають пошуки ще двох людей, які можуть залишатися під завалами. Проте точну кількість не повідомляють.

