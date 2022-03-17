Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

Важно Почти 4 тысячи человек эвакуированы сегодня гуманитарными коридорами, – Тимошенко

По его словам, прямо во время эвакуации россияне начали стрелять по всей эвакуационной колонне: в опасности были как мирные жители, так и полицейские, которые сопровождали автобус. К счастью, никто не пострадал. Людей удалось вывезти.

Он добавил, что в автобусе оторвало дверь. Также туда попал осколок от снаряда.

Помогли наши военные. Они просто своей броней прикрыли автобус. И так удалось выехать из-под обстрела,

– отметил господин Гайдай.

Вас может заинтересовать – Кривонос предположил, сколько еще продлится война: смотрите видео