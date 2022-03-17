Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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За його словами, прямо під час евакуації росіяни почали стріляти по усій евакуаційній колоні: в небезпеці були як мирні мешканці, так і поліцейські, які супроводжували автобус. На щастя, ніхто не постраждав. Людей вдалося вивезти.

Він додав, що в автобусі відірвало двері. Також туди потрапив осколок від снаряда.

Допомогли наші військові. Вони просто своєю бронею прикрили автобус. І так вдалося виїхати з-під обстрілу, – зазначив пан Гайдай.

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