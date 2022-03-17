Про це розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він зазначив, що багато авто все ще перебувають в дорозі.

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Тимчасові пункти допомоги організували в Бердянську

Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську. Завтра такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш. ️Людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти – в Запоріжжя,

– написав Тимошенко.

Заступник керівника ОП також повідомив, що евакуювали 1 810 людей на Київщині. Мовиться про мешканців Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки. У ДСНС додали, що перевезення здійснили 28 автобусами.

На Київщину доставили гуманітарну допомогу

До населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів.

Дивіться фото з евакуації на Київщині / Фото ДСНС: