Об этом рассказали в Координационном штабе по обращению с военнопленными. Самойдюк является заместителем городского головы оккупированного Энергодара.

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Российские оккупанты похитили Самойдюка 19 марта 2022 года. Он отказался стать коллаборантом.

Не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосте возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким,

– рассказали в штабе.

На освобождение Самойдюка отреагировал мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов.

"Все это время Иван Самойдюк находился в плену, под постоянным моральным и физическим давлением. Но нужно знать силу духа, стойкость и преданность Украине этого мужественного человека, чтобы понимать: таких как он – не сломать!", – написал Орлов.

Что известно об обмене

Среди 100 вернувшихся домой украинцев большинство защитники Мариуполя. Речь идет о нацгвардейцах, пограничниках и военных ВСУ. Кроме того, есть защитники Бучи, Херсона и Лимана.

В частности, удалось освободить:

46 защитников из Военно-морских сил;

29 пограничников;

12 нацгвардейцев;

8 защитников из Вооруженных Сил;

5 защитников из территориальной обороны.

Люди нуждаются в медицинской помощи. У них ранения разных степеней тяжести.

"Каждый из возвращенных наших граждан получит необходимую медицинскую помощь, пройдет реабилитацию, сможет восстановить документы и банковские карты", – сказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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