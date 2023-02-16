Про це розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Самойдюк є заступником міського голови окупованого Енергодара.

До теми Серед них – захисники Маріуполя: Україна повернула з російського полону 100 воїнів та цивільного

Російські окупанти викрали Самойдюка 19 березня 2022 року. Він відмовився стати колаборантом.

Не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпості біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких, – розповіли у штабі.

На звільнення Самойдюка відреагував мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов.

"Весь цей час Іван Самойдюк перебував у неволі, під постійним моральним та фізичним тиском. Але треба знати силу духу, стійкість та відданість Україні цієї мужньої людини, щоб розуміти: таких як він – не зламати!", – написав Орлов.

Що відомо про обмін

Серед 100 українців, які повернулися додому, більшість є захисниками Маріуполя. Мовиться про нацгвардійців, прикордонників та військових ЗСУ. Крім цього, є захисники Бучі, Херсона та Лиману.

Зокрема, вдалося звільнити:

46 захисників з Військово-морських сил;

29 прикордонників;

12 нацгвардійців;

8 захисників зі Збройних Сил;

5 захисників з територіальної оборони.

Люди наразі потребують медичної допомоги. Вони мають поранення різних ступенів тяжкості.

"Кожен із повернених наших громадян отримає необхідну медичну допомогу, пройти реабілітацію, зможе відновити документи й банківські картки", – сказав омбудсман Дмитро Лубінець.

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