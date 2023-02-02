Цю інформацію підтвердив і солдат російської армії, колишній старший лейтенант Костянтин Єфремов. Ба більше, загарбник детально розповів, як його побратими застосовували тортури до українських бійців у полоні.

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Єфремов воював на Запоріжжі

За допомогою фотографій і військових документів, які надав Єфремов, журналісти змогли підтвердити, що на початку повномасштабної війни він справді був в Україні.

Військовий квиток Єфремова / Фото BBC

Окупант воював у Запорізькій області, у тому числі в Мелітополі. За словами росіянина, він неодноразово намагався піти з армії, зрештою його звільнили за відмову повернутися до України, після чого він утік за кордон.

Під час інтерв'ю росіянин розповів про допити доставлених до їхньої частини українців у місті Кам'янка в Запорізькій області. Підрозділу Єфремова доручили там охорону "штабу тилу". Допитами займався полковник.

Як допитували полонених українців

Полковник запитав полоненого, назви мені націоналістів, кого ти знаєш у своєму полку, взводі. А хлопець не розуміє питання, ми, каже, морська піхота Збройних сил України. За це полковник побив його, вибив кілька зубів,

– сказав Єфремов.

Російський полковник кілька разів приставляв пістолет до голови українського військового, після чого вів рахунок і стріляв поруч із головою. Військовополонений кричав, був оглушений і не чув запитань російського полковника.

Єфремов також розповів, як став свідком тортур у місті Більмак. Він повідомив, що один з українських полонених зізнався, що був снайпером, після чого російський полковник "збожеволів", стягнув з нього штани та став погрожувати зґвалтуванням під відеозйомку, щоб потім відправити запис його дружині.

Російський солдат у Більмаку / Фото BBC

Росіянин описав неодноразові погрози зброєю під час допитів. В одному випадку окупант прострелив полоненому українцю руку та ногу. Також, за словами колишнього російського військового, полонених українських солдатів забороняли годувати нормальною їжею та давали лише воду та сухарі.

Подібні допити тривали тиждень: щодня, вдень або вночі, часом по кілька разів.

Єфремов розповів, що, повернувшись до Криму, де дислокувався його підрозділ, він разом із шістьма іншими росіянами вирішив звільнитися з армії.

Костянтин Єфремов у Чечні / Фото BBC

За його словами, вони поїхали прямо з лісу, де знаходилася військова база. Спочатку – в Джанкой, а потім добиралися до Росії власними силами. Після рапорту його почали звинувачувати у зраді "люди, які жодного дня не були в Україні".

Окупант вибачився за напад на Україну

Єфремов під час інтерв'ю попросив пробачення в українського народу за те, що прийшов зі зброєю на нашу землю.

"Я дякую Богу, що від моїх рук не постраждав ніхто, що я не позбавив нікого життя на тій землі. І дякую Богу, що сам не постраждав. У мене навіть немає морального права, просити в українців вибачення. Я навіть за себе не можу просити вибачення, і не чекаю, що вони мене пробачать. Я ніколи не хочу і не братиму участі в такому божевіллі", – сказав колишній російський військовий.

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