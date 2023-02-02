Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, зараз у районі острова зафіксували активність російської авіації.

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Російська авіація активізувалася поблизу Зміїного

Як розповіла Гуменюк, напередодні поблизу острова Зміїний активізувалася авіація російських загарбників. Це може свідчити про те, що окупанти намагалися у такий спосіб створити певну напругу.

Вони намагалися створити певну напругу, максимальний ефект підготовки до масованого ракетного удару,

– зазначила речниця ОК "Південь".

Вона додала, що ворог нечасто літає поблизу острова, оскільки боїться бути збитим ППО України.

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