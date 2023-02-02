Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, сейчас в районе острова зафиксирована активность российской авиации.

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Российская авиация активизировалась вблизи Змеиного

Как рассказала Гуменюк, накануне возле острова Змеиный активизировалась авиация российских захватчиков. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты пытались таким образом создать определенное напряжение.

Они пытались создать определенное напряжение, максимальный эффект подготовки к массированному ракетному удару,

– отметила спикер ОК "Юг".

Она добавила, что враг нечасто летает возле острова, поскольку боится быть сбитым ПВО Украины.

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