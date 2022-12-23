Об этом 24 каналу рассказал журналист "Донбасс. Реалии" Роман Пагулич. Он отметил, что на острове также очень много противопехотных и противотанковых мин и другого вооружения.
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По его словам, до 24 февраля на острове был комплекс зданий, в частности маяк, здания, которые использовала "Госпогранслужба".
"До войны остров имел статус закрытого, учитывая присутствие пограничников, а впоследствии и гарнизона украинских морпехов, когда уже было ожидание возможного вторжения", - подчеркнул журналист.
Акватория моря и остров были заминированы
По словам военных, оккупанты оставили на Змеином огромные запасы оружия, пищи, пресной воды. Ее нет на острове и он зависим от снабжения ее с берега. Этих запасов хватило для того, чтобы вести длительные боевые действия.
Первыми после того, как бежали оккупанты, на остров заходили силы спецоперации – 73 морской центр, специализирующихся на спецоперациях на воде в частности. По их словам, акватория моря и сам Змеиный были заминированы – для того чтобы была затруднена высадка на него.
Какое оружие оставили оккупанты
Пагулич рассказал по поводу оставленной россиянами техники:
- прежде всего это три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1";
- два "Тора" - тот же сегмент;
"Один полностью выгоревший, другой визуально целый. Военные говорили, что внутри есть ракеты", - заметил журналист.
- сожженные транспортно-заряжающие машины для "Панциря";
"Это заряжающие ракеты в комплексы ПВО после того, как они отстреляли свой боекомплект", - подчеркнул он.
- несколько топливозаправщиков.
"Не было возможности осмотреть место, где находилась система "Торнадо" – это модифицированный "Град", – отметил собеседник.
Как выглядит деоккупированный остров Змеиный: смотрите видео
ВСУ использовали новую тактику
Украинские военные рассказали, почему россияне не эвакуировали свою технику – ВСУ использовали новую тактику.
Сначала обстреливали остров с украинской стороны реактивной артиллерией, но российские комплексы ПВО оказались достаточно эффективными.
Остров обстреливали системой "Ураган", которая стреляет на расстояние 35 километров, а до острова была больше. Поэтому "Ураган" ставили на баржу, выводили ее в море и стреляли из этой баржи,
– рассказал Пагулич.
Он отметил, что по словам военных, также стреляла украинская система "Богдан", но она больше ломалась, чем работала. Также использовали "Цезарь" – на дистанцию более 40 километров. И за счет комбинации ударов реактивной и ствольной артиллерией удалось заставить оккупантов уйти со Змеиного.
Деокупация острова Змеиный: что известно
- Российские захватчики захватили украинский остров в первый день полномасштабной войны 24 февраля.
- Операция освобождения острова продолжалась более 2 месяцев. ВСУ вычисляли тактику и стратегию врага, выстраивали собственную, более эффективную, целесообразную и часто нестандартную.
- В Главном управлении разведки показали, как поднимали украинский флаг на острове Змеиный. Наш флаг гордо развевается над Змеиным, а вот триколор буквально стал ковриком, о который наши военные вытерли свою новенькую обувь.
- Потерпев поражение и получив значительное количество ударов от Вооруженных Сил Украины, российские оккупанты решили найти оправдание своему выходу из Змеиного. Они снова сказали о "жесте доброй воли".