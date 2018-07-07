Взрыв миномёта "Молот" на полигоне: случайность или закономерность?

Миномёт "Молот", который стоит на вооружении украинской армии два года, разрывается уже не впервые. И каждый раз в Минобороны объясняют это неосторожным обращением с оружием. В тоже время некоторые эксперты уверены, что причина трагедий в стали, из которой изготовлен миномёт. Мол, она слишком мягкая.

В спешке сконструированный, с началом войны на востоке, 120-мм миномет "Молот" передан в войска в 2016-м. Своего производства такого оружия у Украина не было. Впрочем, разработка от документации до первого экземпляра заняла каких-то 3 месяца. За основу взяли советский миномет 2Б11 "Сани".

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"Это хороший миномет. И ствол у него хороший, и все с ним хорошо, кроме того, что он заканчивается. Потому что он изнашивается во время войны. И нам нужно его чем-то заменять", – убежден основатель проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега .

Такой заменой и стал "Молот". За время его использования в ВСУ, а это два года, он разорвался уже шесть раз – и во время стрельб на полигонах, и на передовой. Из-за этого погибло полтора десятка солдат, еще больше получили ранения.

Происходит взрыв мины, а не миномета. Да, он может быть и от взаимодействия с минометом. Но давайте дождемся результатов расследования,

– прокомментировал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

Впрочем, такой случай уже не первый. А за гибель бойцов до сих пор никто не наказан.

"Это, кажется, за последние несколько лет миномет типа "Сани" взрывался. Да, кажется, трижды, а "Молот" – 6 раз. Вот покажите хоть по одному из шести раз, довела ли Генеральная прокуратура дело до суда и до приговора. Потому что, кажется, то ли в одном, или же вообще ни разу", – сказал Дейнега.

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Чаще всего приписывают минометам ненадлежащее качество металла. Мол, он слишком мягкий и поддается деформации. Впрочем, никаких результатов таких экспертиз никогда не обнародовали. По крайней мере, публично. И хотя миномет во время учений пока запретили использовать, отказываться от него вряд ли будут.

В любом случае его надо делать. И надо его использовать в Вооруженных Силах,

– считает Букин.

Волонтеры говорят, что в начале войны спешить с его отправкой в ​​ВСУ не стоило. А еще кивают на непрозрачность "Укроборонпрома". Вместо того, чтобы на условиях конкуренции разработать миномет у нескольких производителей и выбрать лучший, все отдали одному производителю.

Напомним, утром 6 июля стало известно, что во время тактических учений на Ровненском общевойсковом полигоне взорвался миномет "Молот". Вследствие разрыва трое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще девять получили травмы различной степени тяжести, среди них трое – тяжелые.



После этой трагедии Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим использовать на учениях минометы "Молот" до окончания расследования.