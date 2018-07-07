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Вибух міномета "Молот" на полігоні: випадковість чи закономірність?

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Міномет "Молот", який стоїть на озброєнні української армії два роки, розривається уже не вперше. І кожного разу в Мінобороні пояснюють це необережним поводження зі зброєю. Натомість деякі експерти певні, що причина трагедій у сталі, з якої виготовлений міномет. Мовляв, вона занадто м'яка.

120-мм міномет "Молот" поспіхом сконструйований із початком війни на сході і переданий у війська в 2016-му. Свого виробництва такої зброї Україна не мала. Втім, розробка від документації до першого екземпляра зайняла якихось 3 місяці. За основу взяли радянський міномет 2Б11 "Сані".

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"Це хороший міномет. І ствол у нього хороший, і все з ним добре, крім того, що він закінчується. Тому що він зношується за час війни. І нам потрібно його чимось міняти", – переконаний засновник проекту "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Такою заміною і став "Молот". За час його використання у ЗСУ, а це два роки, він розірвався вже шість разів – і під час стрільб на полігонах, і на передовій. Від цього загинуло півтора десятки вояків, ще більше було поранено.

Відбувається вибух міни, а не міномета. Так, він може бути і від взаємодії з мінометом. Але давайте дочекаємося результатів розслідування,
– прокоментував генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.

Втім, такий випадок вже не перший. А за загибель бійців досі ніхто не покараний.

"Це, здається, за останні кілька років міномет типу "Сані" вибухав. Так, здається, тричі, а "Молот" – 6 разів. От покажіть хоч по одному з шести разів, чи довела Генеральна прокуратура справу до суду і до вироку. Тому що, здається, чи тільки в одному, чи в жодному", – сказав Дейнега.

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Найчастіше закидають мінометам неналежну якість металу. Мовляв, він занадто м'який і піддається деформації. Утім, жодних результатів таких експертиз ніколи не оприлюднювали. Принаймні, публічно. І хоча міномет під час навчань поки заборонили використовувати, відмовлятися від нього навряд чи будуть.

У будь-якому випадку його треба було робити. І треба його використовувати в Збройних Силах,
– вважає Букін.

Волонтери ж кажуть, що на початку війни поспішати з його відправкою до ЗСУ було не варто. А ще кивають на непрозорість "Укроборонпрому". Замість того, щоб на умовах конкуренції розробити міномет у кількох виробників і вибрати кращий, усе віддали одному виробнику. 

Нагадаємо, вранці 6 липня стало відомо, що під час тактичних навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні вибухнув міномет "Молот". Внаслідок розриву троє військовослужбовців зазнали поранень, несумісних з життям. Ще дев’ятеро отримали травми різного ступеня важкості, серед них троє – важкі.

Після цієї трагедії Президент України Петро Порошенко заборонив українським військовослужбовцям використовувати на навчаннях міномети "Молот" до закінчення розслідування.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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