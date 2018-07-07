Техніка війни. Як для української армії модернізують автомат Калашникова

Техніка війни. Як для української армії модернізують автомат КалашниковаТехніка війни 370 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – більшість експертів вважають, що автомати Калашникова майже вичерпали можливості для модернізації. Проте використання різних "наворотів" дають можливості стрільцю реалізувати власні навички, наприклад, збільшується купність стрільби та зменшується час прицілювання.
Також у випуску:
Для контрактників побудують 91 казарму на 11 тисяч ліжкомісць у більшості областей України, але українські військові продовжують використовувати вже осучаснені намети.
Рік тому Міністерство оборони Об’єднаних Арабських Еміратів підписало контракт на постачання вітчизняною компанією 1775 броньовиків.
Джерело: 24 Канал
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