Техника войны. Как для украинской армии модернизируют автомат Калашникова

Техника войны. Как для украинской армии модернизируют автомат КалашниковаТехника войны 531 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Техника войны" – большинство экспертов считают, что автоматы Калашникова почти исчерпали возможности для модернизации. Однако использование различных "наворотов" даёт возможность стрелку реализовать собственные навыки, например, увеличивается кучность стрельбы и уменьшается время прицеливания.
Также в выпуске:
Для контрактников построят 91 казарму на 11 тысяч койкомест в большинстве областей Украины, но украинские военные продолжают использовать уже осовремененные палатки.
Год назад Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов подписало контракт на поставку отечественной компанией 1775 броневиков.
Источник: 24 Канал
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