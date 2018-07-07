Техника войны. Как для украинской армии модернизируют автомат Калашникова

В свежем выпуске программы "Техника войны" – большинство экспертов считают, что автоматы Калашникова почти исчерпали возможности для модернизации. Однако использование различных "наворотов" даёт возможность стрелку реализовать собственные навыки, например, увеличивается кучность стрельбы и уменьшается время прицеливания.

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