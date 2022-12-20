С момента освобождения уже не один раз публиковались фотографии того, что после себя оставили оккупанты. Теперь там побывала и первая команда иностранных СМИ – журналисты СNN.

Интересно Отличились оригинальностью: как ВСУ с помощью Caesars отвоевали Змеиный

Как выглядит остров сегодня

На кадрах, опубликованных иностранными СМИ видно, что остров усеян обломками, здания уничтожены, а причал разбит приливом.

Это кладбище дорогой военной техники, усеянное неразорвавшимися боеприпасами и минами. Здесь нельзя быть неосторожным,

– отметили в СNN.

Так, журналисты смогли увидеть:

по меньшей мере четыре разновидности мин,

российские зенитно-ракетные комплексы "Панцирь",

почти невредимый зенитно-ракетный комплекс "Тор",

подбитый российский военный вертолет.

Среди всего этого, по словам международных журналистов, сюрреалистически выглядели десятки кошек, вероятно потомков домашних любимцев маяка с более мирных времен.

Несмотря на это, остров не остается покинутым. Там по всему периметру Украина сохраняет небольшое военное присутствие для наблюдательной миссии.

Как выглядит остров Змеиный сегодня / Фото CNN

Освобождение Змеиного

Также журналисты пообщались с командующим операцией, которая привела к освобождению украинского острова, имеющего как символическое, так и стратегическое значение, ведь контроль над островом позволяет контролировать устье Дуная. Более того, по мнению командующего, без освобождения острова подписание зернового соглашения было бы невозможным.

Мужчина не назвал своего настоящего имени, а представился как офицер военной разведки с позывным Шекспир.

По его словам, в мае военные Украины проделали большую часть тяжелой работы, когда с помощью правильного вида артиллерии и ее комбинации обстреляли открытые позиции России. В частности, были использованы:

реактивные установки "Град",

французские пусковые установки CAESARS,

беспилотники-разведчики,

беспилотник Bayrakhtar.

Россияне ошиблись, считая, что мы не можем до них достучаться. Они думали, что мы можем обстреливать их только из систем залпового огня, поэтому установили на острове противовоздушные системы. Они смогли перехватить наши ракеты, но мы применили комплексные удары,

– рассказал он.

Из-за этого оккупанты потеряли рабочую силу и много дорогих транспортных средств. После этого россияне отправили технику из Севастополя в Крым, чтобы оградить остров. По сути, это была длинная и открытая линия поставок, уязвимая для украинских противокорабельных ракет.