З моменту звільнення уже не один раз публікувалися фотографії того, що по собі залишили окупанти. Тепер там побувала й перша команда іноземних ЗМІ – журналісти СNN.
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Як виглядає острів сьогодні
На кадрах, опублікованих іноземним ЗМІ видно, що острів усіяний уламками, будівлі понищені, а причал розбитий припливом.
Це кладовище дорогої військової техніки, усіяне боєприпасами та мінами, що не розірвалися. Тут не можна бути необережним,
– зазначили в СNN.
Так, журналісти змогли побачити:
- щонайменше чотири різновиди мін,
- російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир",
- майже неушкоджений зенітно-ракетний комплекс "Тор",
- підбитий російський військовий гелікоптер.
Серед усього цього, за словами міжнародних журналістів, сюрреалістично виглядали десятки котів, ймовірно, нащадків домашніх улюбленців маяка з більш мирних часів.
Попри це острів не залишається покинутим. Там по всьому периметру Україна зберігає невелику військову присутність задля спостережної місії.
Як виглядає острів Зміїний сьогодні / Фото CNN
Звільнення Зміїного
Також журналісти поспілкувалися з командувачем операції, яка призвела до звільнення українського острова, який має як символічне, так і стратегічне значення, адже контроль над островом дозволяє контролювати гирло Дунаю. Ба більше, на думку командувача, без звільнення острова підписання зернової угоди було б неможливим.
Чоловік не назвав свого справжнього імені, а представився як офіцер військової розвідки з позивним Шекспір.
За його словами, у травні військові України виконали велику частину важкої роботи, коли за допомогою правильного виду артилерії та її комбінації обстріляли відкриті позиції Росії. Зокрема були використані:
- реактивні установки "Град",
- французькі пускові установки CAESARS,
- безпілотники-розвідники,
- безпілотник Bayrakhtar.
Росіяни помилилися, вважаючи, що ми не можемо до них достукатися. Вони думали, що ми можемо обстрілювати їх лише з систем залпового вогню, тому встановили на острові протиповітряні системи. Вони змогли перехопити наші ракети, але ми застосували комплексні удари,
– розповів він.
Через це окупанти втратили робочу силу та багато дорогих транспортних засобів. Після цього росіяни відправили техніку з Севастополя в Крим, щоб захистити острів. По суті, це була довга і відкрита лінія постачання, вразлива для українських протикорабельних ракет.