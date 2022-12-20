З моменту звільнення уже не один раз публікувалися фотографії того, що по собі залишили окупанти. Тепер там побувала й перша команда іноземних ЗМІ – журналісти СNN.

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Як виглядає острів сьогодні

На кадрах, опублікованих іноземним ЗМІ видно, що острів усіяний уламками, будівлі понищені, а причал розбитий припливом.

Це кладовище дорогої військової техніки, усіяне боєприпасами та мінами, що не розірвалися. Тут не можна бути необережним,

– зазначили в СNN.

Так, журналісти змогли побачити:

щонайменше чотири різновиди мін,

російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир",

майже неушкоджений зенітно-ракетний комплекс "Тор",

підбитий російський військовий гелікоптер.

Серед усього цього, за словами міжнародних журналістів, сюрреалістично виглядали десятки котів, ймовірно, нащадків домашніх улюбленців маяка з більш мирних часів.

Попри це острів не залишається покинутим. Там по всьому периметру Україна зберігає невелику військову присутність задля спостережної місії.

Як виглядає острів Зміїний сьогодні / Фото CNN

Звільнення Зміїного

Також журналісти поспілкувалися з командувачем операції, яка призвела до звільнення українського острова, який має як символічне, так і стратегічне значення, адже контроль над островом дозволяє контролювати гирло Дунаю. Ба більше, на думку командувача, без звільнення острова підписання зернової угоди було б неможливим.

Чоловік не назвав свого справжнього імені, а представився як офіцер військової розвідки з позивним Шекспір.

За його словами, у травні військові України виконали велику частину важкої роботи, коли за допомогою правильного виду артилерії та її комбінації обстріляли відкриті позиції Росії. Зокрема були використані:

реактивні установки "Град",

французькі пускові установки CAESARS,

безпілотники-розвідники,

безпілотник Bayrakhtar.

Росіяни помилилися, вважаючи, що ми не можемо до них достукатися. Вони думали, що ми можемо обстрілювати їх лише з систем залпового вогню, тому встановили на острові протиповітряні системи. Вони змогли перехопити наші ракети, але ми застосували комплексні удари,

– розповів він.

Через це окупанти втратили робочу силу та багато дорогих транспортних засобів. Після цього росіяни відправили техніку з Севастополя в Крим, щоб захистити острів. По суті, це була довга і відкрита лінія постачання, вразлива для українських протикорабельних ракет.