Наразі на острові повно розбитої техніки і руїни. Відповідні фото зробив журналіст Роман Пагулич.
До теми "Богдана" відіграла важливу роль: Залужний показав відео, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного
Як зараз виглядає острів Зміїний
Влітку Росія вперше після повномасштабного вторгнення здійснила "жест доброї волі".
Будівлі на острові в основному зруйновані, багато знищеної російської техніки, серед якої системи ППО Панцир С1 (щонайменше 3), комплекс ППО Тор, паливозаправники. Залишились і боєприпаси.
Що відбувається на острові Зміїний / фото "Крим. Реалії"
Звільнення Зміїного: що відомо
- Російські окупанти захопили український острів у перший день повномасштабної війни 24 лютого.
- 30 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що після чергових потужних ударів російські окупанти втекли з острова.
- Втечу з острова підтвердили і в Росії, однак там не визнали свою поразку і перемогу ЗСУ назвали "жестом доброї волі", щоб нібито продемонструвати, що Росія "не перешкоджає експорту зерна з України".
- Втікаючи з острова, російські окупанти палили документи та мінували територію.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав військову операцію зі звільнення Зміїного однією з найуспішніших за час повномасштабної війни.