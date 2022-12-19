Сейчас на острове полно разбитой техники и руины. Соответствующие фото сделал журналист Роман Пагулич.

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Как сейчас выглядит остров Змеиный

Летом Россия впервые после полномасштабного вторжения совершила "жест доброй воли".

Постройки на острове в основном разрушены, много уничтоженной российской техники, среди которой системы ПВО Панцирь С1 (по меньшей мере 3), комплекс ПВО Тор, топливозаправщики. Остались и боеприпасы.

Что происходит на острове Змеиный / фото "Крым. Реалии"

Освобождение Змеиного: что известно